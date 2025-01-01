Пермяка отправили в колонию на 11 лет за убийство в парке «Манки Ривер» Мужчина избил своего знакомого до смерти Поделиться Твитнуть

Фото: Индустриальный районный суд Перми

Индустриальный районный суд Перми вынес приговор 45-летнему мужчине, признав его виновным в совершении убийства в парке развлечений «Манки Ривер», которое произошло в августе этого года. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

ЧП случилось 8 августа 2025 года на территории базы отдыха, расположенной по ул. Встречной, 28а, когда обвиняемый, испытывая личную неприязнь, напал на своего знакомого. Он нанёс ему шесть ударов комбинированным холодным оружием (кастетом-кинжалом) в жизненно важные органы. В результате потерпевший получил ранения, несовместимые с жизнью, и скончался.

В ходе судебного разбирательства подсудимый частично признал свою вину и принес извинения семье погибшего.

В итоге суд назначил виновному наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также постановил взыскать с осуждённого в пользу родственницы погибшего компенсацию материального ущерба в размере 99 800 руб. и компенсацию морального вреда в размере 1 млн руб.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

