В минздраве Прикамья рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с пьяным полицейским

Константин Долгановский

Пострадавший в трагическом ДТП с участием нетрезвого полицейского под Пермью по-прежнему находится в критическом состоянии, сообщили perm.aif.ru представители Министерства здравоохранения Пермского края.

В ночь на 26 октября на дороге Новые Ляды — Сылва автомобиль «Тойота», управляемый 42-летним сотрудником УМВД по Перми, выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-2114, в котором находились шестеро молодых людей. Двое из них, 20-летний водитель и 21-летний пассажир, погибли на месте происшествия. Ещё один молодой человек и девушка были госпитализированы. Полицейский попытался скрыться с места аварии, но вскоре был задержан, и выяснилось, что он был в состоянии алкогольного опьянения.

По последним данным на 30 октября, пострадавший молодой человек, которому, по информации издания, 22 года, продолжает оставаться в тяжёлом состоянии. Состояние девушки, по словам врачей, оценивается как удовлетворительное.

Похороны погибших в этой аварии состоялись 29 октября.

