Анастасия Селиверстова В Перми на Коммунальном мосту из-за ДТП образовалась пробка

фото: ЦБДД Пермского края

Автомобильная пробка образовалась на Коммунальном мосту Перми утром 30 октября. Движение затруднено в направлении центра города. Причиной затора стало дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и рейсового автобуса. О пострадавших не сообщается, а ликвидацией последствий аварии уже занимается Госавтоинспекция. Об этом сообщили в ЦБДД Пермского края.

Помимо коммунального моста, движение транспорта затруднено на ш. Космонавтов и ул. Революции. По данным сервиса «Яндекс.Карты», в целом пробки в Перми оцениваются в 4 балла, но при этом многие улицы в центре города выделены оранжевым цветом, а значит скорость движения на них не превышает 40 км/ч.

Напомним, 3 октября «Новый компаньон» уже писал об автомобильной пробке из-за дорожной ситуации на Красавинском мосту. Тогда причиной затруднённого движения также стало дорожно-транспортное происшествие: столкнулись легковой автомобиль и большегруз.

