Остановлены поиски пропавшей месяц назад 18-летней пермячки

Поиски 18-летней жительницы Перми, пропавшей без вести в середине сентября 2025 года, остановлены. Об этом сообщили в поисковом отряде «Регион 59 — поиск пропавших людей».

Напомним, в прошлом месяце в социальных сетях отряда была размещена ориентировка. В ней говорилось, что с 15 сентября девушка не выходила на связь с родными.

Ориентировка также указывала, что девушку могли видеть в Свердловском районе Перми. На следующий день волонтёры обновили информацию о поиске, но уже 29 октября сообщили о том, что девушка найдена живой.

Поисковый отряд поблагодарил всех, кто участвовал в поисках, и попросил снять репосты о пропаже. Причины, по которым девушка не выходила на связь, и её местонахождение в течение полутора месяцев не уточняются.

