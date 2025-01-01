Цена литра дизеля в Прикамье впервые перевалила за 74 рубля Стоимость литра бензина в зависимости от марки поднялась от 16 до 31 копейки Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

Средняя потребительская цена за литр автомобильного топлива в Пермском крае на 27 октября составила 64,25 руб. За неделю показатель вырос на 16 коп. — на 20 октября средняя цена литра составляла 64,09 руб. Об этом сообщает Росстат.

Если говорить о ценах на конкретные марки топлива, то средняя стоимость литра АИ-92 выросла на 16 коп., до 61,49 руб., АИ-95 — на 17 коп., до 66,12 руб., АИ-98 и выше — на 31 коп., до 87,84 руб.

Стоимость дизельного топлива показала рост на 34 коп., поднявшись до 74,08 руб. за литр.

Среди регионов ПФО стоимость дизельного топлива в Пермском крае оказалась самой высокой. По средней стоимости автомобильного топлива Прикамье находится в середине списка.

Изменение цен на бензин за указанный период было зафиксировано в 69 субъектах Российской Федерации. Заметнее всего цены выросли в республиках Алтай (+3%) и Тыва (+2,9%). Снижение зафиксировано в девяти субъектах Российской Федерации, более всего в Саратовской области (-0,9%).

