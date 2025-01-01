Пермская «Бетсити Парма» проиграла «Зениту» Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

В матче регулярного сезона Единой лиги ВТБ, который прошел в Санкт-Петербурге 29 октября, «Зенит» одержал победу над «Бетсити Пармой» со счётом 82:79 (24:18, 24:18, 22:13, 21:21).

После матча главный тренер БК «Бетсити Парма» Евгений Пашутин сказал: «В этом сезоне соперник атакует с высоким процентом попаданий, к тому же у них есть большие игроки, хорошо действующие под кольцом. Думаю, нам удалось остановить их именно в третьем игровом отрезке. Мы стали лучше двигать мяч, поймали момент, успокоились и начали контролировать игру, вернувшись с рывком 12:2. Отдельно хочу похвалить ребят за то, что не сдались и боролись до конца — все вместе проявили характер в ситуации, когда у нас неполный состав».

В команде «Парма» лучшими игроками стали Брэндан Адамс — 19 очков + шесть подборов + восемь передач, Джейлен Адамс — 19 очков, Виктор Сандерс — 13 очков + четыре подбора + три передачи.

Эта победа «Зенита» прервала победную серию «Пармы», которая до этого выиграла пять матчей подряд.

Следующую игру «Парма» проведет на своей домашней арене в Перми 7 ноября против «Уралмаша» из Екатеринбурга.

После поражения пермяки опустились на шестое место в турнирной таблице.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.