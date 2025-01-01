Публичные слушания по проекту бюджета Перми пройдут 5 ноября Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Публичные слушания по проекту бюджета Перми на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов пройдут 5 ноября в 15:00 в здании администрации города (ул. Ленина, 23), сообщили в мэрии.

В рамках мероприятия планируется обсуждение ключевых аспектов финансовой политики муниципалитета, включая анализ доходной и расходной части бюджета, а также рассмотрение стратегических приоритетов социально-экономического развития Перми на ближайшую перспективу.

В слушаниях примут участие представители экспертного сообщества, включая специалистов в области экономики, финансов и муниципального управления, а также представители городской общественности, депутаты Пермской городской думы и профильные сотрудники администрации города.

В администрации отметили, что публичные слушания обеспечивают комплексный подход к рассмотрению бюджетных вопросов и позволяют выявить наиболее эффективные пути реализации бюджетных программ и проектов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.