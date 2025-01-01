Экс-министр ЖКХ и энергетики Прикамья покинул ПГНИУ В университете Александр Фенёв проработал более года Поделиться Твитнуть

Александр Фенёв

Константин Долгановский

Александр Фенёв, бывший министр энергетики и ЖКХ Пермского края, покинул должность начальника хозяйственного управления Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ). Об этом сообщило издание «Коммерсантъ-Прикамье».

Александр Фенёв работал в университете более года. Сначала он был советником ректора, а с сентября 2025-го врио начальника хозяйственного управления, занимаясь подготовкой учебного заведения к зиме и реконструкцией корпусов.

За плечами Александра Фенёва 27 лет опыта в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Он начал свою карьеру с основания пермского предприятия «Гортеплоэнерго», затем занимал руководящие должности в городской администрации, в том числе пост заместителя главы Перми по вопросам ЖКХ. В 2012 году возглавил министерство энергетики и ЖКХ Пермского края, но через год покинул этот пост из-за реорганизации и объединения ведомства с министерством строительства. После завершения государственной службы работал в коммерческом секторе.

