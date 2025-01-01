Пермячка отсудила 100 тысяч рублей у УК за перелом руки дочери Девочка поскользнулась на тротуаре Поделиться Твитнуть

В Перми по решению Свердловского районного суда управляющая компания выплатит 100 тыс. руб. в качестве компенсации за повреждение, которое ребёнок получил на скользком тротуаре. Об этом сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда.

Как уточнили в судебном органе, мать пострадавшей девочки смогла добиться взыскания средств с организации, ответственной за содержание придомовой территории. Происшествие случилось в начале февраля этого года: девочка упала, поскользнувшись на льду у входа в подъезд, что привело к перелому руки.

В исковом заявлении в суд мать оценила моральный ущерб в 600 тыс. руб. Помимо этого, она потребовала компенсировать финансовые издержки, связанные с лечением ребёнка, и потерю дохода, возникшую из-за необходимости ухода за ним во время больничного. Она подчеркнула, что непосредственной причиной инцидента стала безответственность со стороны УК, не обеспечившей безопасные условия на прилегающей территории.

Суд подтвердил вину управляющей компании. В ходе разбирательства было установлено, что противоледные мероприятия проводились недостаточно тщательно, создавая опасность для жильцов дома. В итоге суд постановил взыскать с управляющей компании 100 тыс. руб. в качестве возмещения морального вреда, а также покрыть все подтверждённые расходы.

Кроме того, за недобросовестное выполнение обязанностей по обслуживанию жилого дома, суд наложил на компанию штраф в размере половины от суммы, присуждённой к выплате истцу.

