На ноябрьские праздники в Пермском крае изменится график работы почтовых отделений Выходным днём станет 4 ноября Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Почты России

В связи с празднованием Дня народного единства отделения Почты России в Пермском крае скорректируют свой график работы. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Основная часть почтовых отделений не будет работать 4 ноября, а 3 ноября рабочий день завершится на час раньше обычного. 1 и 2 ноября клиентов будут обслуживать в обычным режиме.

Доставка пенсий и социальных выплат будет осуществляться почтальонами на дому заблаговременно, в соответствии с графиком, утверждённым совместно с региональным представительством Социального фонда РФ.

Актуальное расписание работы конкретного отделения можно посмотреть на официальном сайте Почты России или в мобильном приложении.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.