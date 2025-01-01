Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми пройдет фестиваль иностранных студентов В программе — музыка и кулинария Поделиться Твитнуть

В кампусе ПГНИУ 13 ноября пройдёт фестиваль We are (0+), который объединит иностранных и российских студентов.

Мероприятие пройдёт в рамках программы «Пермь — молодёжная столица России» при поддержке платформы «Росмолодёжь. Гранты». Целью фестиваля является помощь в адаптации иностранных студентов и создание толерантной интернациональной среды для интеграции иностранных студентов в студенческое общество.

Программа разделена на три направления: «Ярмарка культур», кулинарный конкурс и концертная программа. До 5 ноября учащиеся вузов Перми могут подать заявку на участие. Ожидается участие студентов из более чем десяти стран, включая Россию.

