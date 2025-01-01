Стали известны предпочтения пермяков при сезонной смене шин Спрос на нешипованные модели вырос на 22% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В России начался период активной подготовки автомобилей к зиме. Аналитики «Авито» изучили динамику продаж шин за прошедший год и выявили, что наибольший рост демонстрируют фрикционные шины. Лидером по объему реализации среди новых нешипованных шин является Triangle, а среди шипованных — Pirelli. Об этом «Новому компаньону» рассказали в пресс-службе компании.

В сентябре продажи новых зимних нешипованных шин на «Авито» в столице Прикамья увеличились на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом продажи шипованных шин остались практически на прежнем уровне. Однако большинство автолюбителей по-прежнему выбирают шипованные шины, на которые приходится 37% всех продаж шин на «Авито», в то время как на нешипованные — 24%.

Среди нешипованных моделей особенно заметно выросли продажи Continental (на 69%). Средняя цена нового комплекта из четырёх шин этого бренда составила 48 тыс. руб. На втором месте — Michelin с ростом на 25% (в среднем 70 тыс. руб. за комплект). Замыкает тройку лидеров Pirelli, продажи которых выросли на 16% (в среднем 32 тыс. руб. за комплект). Также на 14% чаще стали покупать Triangle (в среднем 16 тыс. руб. за комплект) и на 9% активнее — Yokohama (в среднем 34 тыс. руб. за комплект).

Популярность фрикционных шин растёт во многом благодаря изменениям климата: зимы становятся мягче и менее снежными. Аналитики «Авито» также отмечают, что косвенной причиной может быть рост рынка полноприводных автомобилей, управляемость которых на «липучках» лучше, чем на моделях с одной ведущей осью. В сентябре 2025 года количество предложений о перепродаже полноприводных автомобилей на платформе выросло на 19,2% по сравнению с прошлым годом, достигнув доли в 27,5% (+1,3%).

В топ-5 по доле продаж новых нешипованных шин попали Triangle (14%), Pirelli (9%), Continental (6%), Yokohama (6%) и Michelin (5%).

Среди новых шипованных шин наибольший рост продаж показали Continental (на 36%). Шипованный комплект этого производителя в среднем стоил 11 тыс. руб. На 9% активнее покупали Triangle (в среднем 12 тыс. руб. за комплект). Также в топ-3 — Michelin с ростом на 3% (в среднем 41 тыс. руб.).

Топ-5 по доле продаж новых шипованных шин выглядит так: Pirelli (4%), Continental (4%), Yokohama (3%), Michelin (2%) и Triangle (1%).

