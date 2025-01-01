В Перми задержан экс-депутат Законодательного собрания Константин Окунев привлекается к ответственности по делу о призывах к терроризму Поделиться Твитнуть

В Перми задержан известный общественник, предприниматель, бывший депутат Законодательного собрания Пермского края Константин Окунев. По информации «Коммерсант-Прикамье», задержание прошло на основании ст. 91 УПК, то есть при наличии непосредственных признаков совершения преступления или по указанию свидетелей совершения преступления.

Источники издания сообщили, что Окуневу инкриминируется ч. 2 ст. 205.2 УК РФ — «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с помощью интернета». Есть версия, что задержание проводили сотрудники ФСБ.

Константин Окунев неоднократно привлекался к административной ответственности за размещение различной информации в соцсетях, за последние три года он был оштрафован девять раз.

Ходатайство об изменении меры пресечения будет рассматриваться 30 октября в Ленинском районном суде.

