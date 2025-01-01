Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми в 18-й раз пройдёт фестиваль современной музыки Главной площадкой фестиваля Sound 59 станет Краевая музыкальная школа Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В Перми и Пермском крае в восемнадцатый раз пройдет Международный фестиваль современной музыки Sound 59, который объединит композиторов, исполнителей, музыковедов из разных стран. Как всегда, в программе не только концерты, но и образовательные и теоретические события: круглые столы, мастер-классы, творческие встречи.

Основные мероприятия пройдут в Пермской краевой специальной музыкальной школе и в театре «Балет Евгения Панфилова». Фестиваль традиционно познакомит слушателей с новыми произведениями пермских композиторов, а также с сочинениями юных композиторов из Перми, Минска и Чайковского.

Среди гостей фестиваля — композиторы Игорь Рогалев (Санкт-Петербург) и Андреас Камерис (Кипр — Санкт-Петербург), пианист Эльмар Гасанов (Москва), альтист Сергей Полтавский (Москва).

Композитор, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, профессор Санкт-Петербургской консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова Игорь Рогалев проведет серию мастер-классов по композиции. С Андреасом Камерисом — композитором, специалистом в области музыкально-компьютерных технологий, кандидатом педагогических наук — и пермским композитором Геннадием Широглазовым состоятся творческие встречи.

Пермский музыковед, кандидат искусствоведения Анна Гостева прочтёт лекцию «Композиторы Перми» (12+).

Открытие фестиваля состоится 7 ноября в Краевой музыкальной школе. В программе «Пермский стиль-2025» (6+) — новые сочинения Дмитрия Батина, Алексея Вершинина, Оксаны Изотовой, Евгении Кудряшовой, Игоря Машукова, Геннадия Широглазова, Никиты Широкова, Анастасии Выймовой, в том числе впервые прозвучат три номера из мюзикла Игоря Машукова «Волга-Волга-Кама»: «Прибытие «Севрюги», «Вальс» и «Финал» — в исполнении солистов Пермского театра оперы и балета Ольги Поповой и Виктора Погудина, ансамбля современной музыки Red Sound и Академического хора ПГИКа.

Концерт «Музыка молодых» (6+) состоится там же, в Краевой музыкальной школе, 9 ноября. В программе — музыка учащихся специальных учебных заведений Перми и Чайковского, в том числе пьесы, написанные учениками Краевой музыкальной школы — единственного подобного учебного заведения в России, где в учебную программу входят занятия по композиции.

По традиции, фестиваль включает в себя хореографический вечер: в театре «Балет Евгения Панфилова» 10 ноября состоится вечер хореографических миниатюр «В движении» (6+): на нём будут исполнены танцевальные номера, специально поставленные на музыку пермских композиторов.

Закрытие фестиваля пройдёт в Краевой музыкальной школе 15 ноября. В программе концерта «География звука» (6+) — пьесы композиторов Европы для альта и электроники. Произведения Кайи Саарьяхо, Стива Райха, Роберта Дэвидсона, Ильвы Лунд Бергнер в исполнении альтиста-виртуоза Сергея Полтавского.

В этом году у фестиваля Sound 59 новый дизайн: каждая афиша представляет фрагмент картины современного художника.

