Застройку Красных Казарм в Перми продолжит «Мегаполис» Срок сдачи нового ЖК — 2028 год

Согласно данным Единой информационной системы жилищного строительства группа компаний «Застройщик Мегаполис» 3 октября получила разрешение на возведение жилья на месте IV очереди комплекса «Арсенал» в Перми, в микрорайоне Красные Казармы.

Речь идёт о квартале №272, ограниченном улицами Чернышевского, Вильгельма де Геннина, Карла Модераха, Василия Татищева и Героев Хасана. Официальный адрес: ул. Карла Модераха, 7. Новый ЖК будет носить название «Живые кварталы Моменты», в комплекс будет входит группа жилых домов переменной этажности, высотой до 25 этажей, планируемое количество одно-, двух, трёх- и четырёхкомнатных квартир — 546. На территории будут обустроены детская и спортивная площадка.

Комплекс «Арсенал» застраивала структура Александра Репина «Сатурн-Р», но в 2021 году участок был продан «Мегаполису». На сайте наш.дом.рф уже есть информация о начале продаж квартир в новостройке. Ввод в эксплуатацию запланирован в третьем квартале 2028 года.

