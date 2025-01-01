Владелице нелегальной выставки животных в Прикамье выдано предписание Предприниматель оштрафована Поделиться Твитнуть

Фото: 2Gis

В Пермском крае предприниматель из Лысьвы получила предписание за проведение выставки животных без лицензии. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

В ведомстве пояснили, что в октябре этого года Россельхознадзор провёл проверку в контактном зоопарке «Дом владельцев завода графа П.П. Шувалова», который принадлежит ИП Хрупчик, и выяснил, что зрителям показывали пауков, змей, ящериц, черепах и енота. На животных нет ветеринарных сопроводительных документов, паспорта с данными о вакцинациях и исследованиях. Документов на корм также не было. Кроме того, ИП не показала сотрудникам Управления журналы осмотра животных, уборки, дезинфекции и учёта кормления. Отсутствовал и договор на оказание ветеринарных услуг.

Всё это говорит о нарушении закона о ветеринарии, работы с ветеринарными сопроводительными документами, а также правил использования животных в культурно-зрелищных целях, посчитали в надзорном ведомстве.

В итоге предпринимательницу привлекли к административной ответственности (ч. 2. ст. 8.53 КоАП РФ). Ей назначен штраф и выдано предписание. Устранить недостатки необходимо до 15 декабря 2025 года.

