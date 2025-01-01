В Прикамье 75 жителей подключились к газовым и электросетям лишь после вмешательства ФАС С начала года в антимонопольную службу поступило 240 обращений Поделиться Твитнуть

фото: ФАС России

За девять месяцев этого года сотрудники Пермского УФАС помогли 75 жителям региона решить вопросы, связанные с подключением к газовым и электрическим сетям. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

В целом с начала года к антимонопольщикам поступило 240 обращений, касающихся нарушений правил технологического присоединения объектов капстроительства к инженерным сетям. Кроме того, жалобы были и по несоблюдению принципов равного доступа потребителей к энергетическим ресурсам.

В 60% случаев заявители сообщали о нарушениях установленного порядка и сроков подключения жилых домов к газораспределительным сетям в рамках программы бесплатной газификации. Еще 35% жалоб касались проблем с присоединением зданий, сооружений и индивидуальных жилых домов к электрическим сетям, а также к системам водоснабжения и водоотведения. Меньше всего (5%) обращений были связаны с созданием препятствий для доступа потребителей к энергоресурсам со стороны владельцев инженерной инфраструктуры, осуществляющих транзит этих ресурсов.

В результате вмешательства антимонопольной службы 75 человек получили возможность заключить договоры на подключение к необходимым сетям или были фактически подключены к инженерно-технической инфраструктуре. Ранее им отказывали в подключении.

