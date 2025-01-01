На СВО погибли двое военнослужащих из одного округа Алексея Азанова и Андрея Бабина похоронят 30 октября Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено администрацией Очёрского округа

В ходе проведения специальной военной операции погибли младшие сержанты Алексей Азанов и Андрей Бабин. Об этом сообщает администрация Очёрского муниципального округа на официальной странице в соцсетях.

Алексей Азанов родился 23 января 1984 года в деревне Зеленята Очёрского района. Он был самым старшим ребенком в многодетной семье. Впоследствии мальчик переехал в Нытвенский район, где он окончил школу. После завершения учебы остался жить в деревне и рано начал работать: трудился на ферме, на лесопилке, занимался вырубкой леса.

На СВО он служил младшим сержантом, гранатомётчиком. Мужчина погиб 8 июля 2025 года при исполнении воинского долга, когда получил ранения, несовместимые с жизнью.

Андрей Бабин родился 4 сентября 1970 года в Верещагино. Его семья переехала в Очёр, где мальчик учился в школе. В декабре 1988 года его призвали на военную службу и через два года вернулся домой в звании младшего сержанта. После возвращения домой он работал на различных предприятиях района.

На СВО военнослужащий также был сержантом, а ещё командиром отделения — командиром боевой машины. Военнослужащий погиб 7 июля 2025 года, выполняя боевую задачу.

У него остались два сына и дочь.

Церемония прощания с погибшими бойцами состоится 30 октября в Очёрском центральном доме культуры (ул. Коммунистическая, 6). В 11:00 начнётся прощание. В 11:30 пройдет гражданская панихида, а 12:00 —отпевание в храме.

В администрации выразили соболезнования всем родным и близким погибших солдат.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.