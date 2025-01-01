На севере Прикамья продлили меры поддержки бойцам СВО и членам их семей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Депутаты думы Березниковского округа своим решением продлили сроки предоставления мер поддержки для участников СВО и членов их семей. В частности, до конца этого года будет действовать дополнительная выплата в сумме 150 тыс. руб. на покупку жилья на первичном рынке Березников. Получить такую выплату могут граждане РФ, заключившие контракт на службу в зоне СВО из Березниковского округа.

По данным телеграм-канал «На местах», такой мерой поддержки уже воспользовались 12 человек.

Кроме того, до конца 2026 года депутаты продлили компенсационные выплаты на аренду жилья в размере до 15 тыс. руб. в месяц. Эти деньги могут получить члены семей участников СВО. В Березниках эта мера поддержки действует с конца 2022 года.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Октябрьском вербовщикам контрактников на СВО будут платить от 50 до 100 тыс. руб.

