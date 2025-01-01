Более 79% выпускников Пермского политеха строят карьеру в Прикамье Средняя зарплата выпускников выросла за год на 10,5% Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

По данным аналитических справок Минтруда РФ на 30 декабря 2024 года, уровень трудоустройства выпускников Пермского политеха 2024 года составляет 88,2%. Для сравнения, в среднем по вузам Пермского края этот показатель равен 84,1%, а общероссийский — 77,9%. Большинство выпускников, а именно 79,1%, продолжают строить карьеру в Прикамье, тогда как 9,3% уезжают в Москву, а 1,7% — в Санкт-Петербург. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Также отмечается положительная динамика в уровне доходов выпускников. В сравнении с предыдущим периодом средняя зарплата выросла на 10,5%. Особенно заметен рост среднего уровня зарплат по сравнению с 2022 годом по разным программам подготовки: у выпускников бакалавриата — с 82 тыс. до 106,4 тыс. руб., специалитета — со 102,8 тыс. до 154,4 тыс. руб., магистратуры — со 119,7 тыс. до 174,6 тыс. руб., а аспирантуры — с 212,2 тыс. до 385,5 тыс. руб.

Наиболее успешно трудоустраиваются выпускники направлений, связанных с математикой и естественными науками, средняя зарплата которых составляет 193,6 тыс. руб. Также высокий уровень трудоустройства демонстрируют выпускники инженерно-технических специальностей со средней зарплатой 133,4 тыс. руб. Среди наиболее высокооплачиваемых выпускников Пермского политеха выделяются специалисты в областях «Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия» — 178,4 тыс. руб., «Авиационная и ракетно-космическая техника» — 134,5 тыс. руб., «Техника и технологии строительства» — 133,5 тыс. руб. и «Машиностроение» — 128,2 тыс. руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.