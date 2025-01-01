В 11 населённых пунктах Прикамья возможны перебои в вещании радио и ТВ Поделиться Твитнуть

фото: freepik

freepik.com

Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр сообщает о планируемых временных отключениях телерадиовещания с 5 по 7 ноября. Их продолжительность не должна превышать одного часа.

Так, 5 ноября с 9:00 до 18:00 возможны перебои в работе цифровых пакетов РТРС-1, РТРС-2 и Радио России в Барде, Мокино, Кизеле и Новоильинском

В то же время 6 ноября временные отключения цифровых пакетов РТРС-1, РТРС-2 анонсированы в Суксуне, Юго-Камском, Новом, Калиновке.

С 10:00 до 18:00 7 ноября под отключения попадут цифровые пакеты РТРС-1, РТРС-2 Радио России в Александровске, Частых, Альняше.

После проведения работ трансляция программ радио и телевидения восстановится самостоятельно.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.