На СВО из Прикамья отправились 68 получивших российские паспорта мигрантов Около 1,2 тысячи новых граждан РФ поставлены на воинский учёт

фото предоставлено в Военном СО СКР по Пермскому гарнизону

Как сообщили в военном следственном отделе СК России по Пермскому гарнизону, с начала 2025 года 68 получивших гражданство РФ мигрантов выразили желание заключить контракт о прохождении военной службы в рядах Вооруженных сил Российской Федерации. Отметим, с начала проведения СВО контрактников преимущественно направляют в зону боевых действий.

Всего же за десять месяцев текущего года на воинский учёт было поставлено 1,2 тыс. новых российских граждан из числа прибывших из других государств.

В следкоме также сообщили, что 29 октября совместно с представителями военного комиссариата Пермского края и миграционной службы ГУ МВД России по Пермскому краю, было проведено мероприятия по вручению повесток лицам, которые получили российское гражданство. Документы на явку в военные комиссариаты Пермского края для постановки на воинский учёт выдавались непосредственно в момент получения российских паспортов. Также новым гражданам было предложено заключить контракты о прохождении военной службы в ВС РФ.





