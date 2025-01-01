Краевой форум волонтёров Победы объединил 200 человек Образовательные площадки работали по трём направлениям Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

Во Дворце молодёжи в Перми состоялся краевой Форум волонтёров Победы, участниками которого стали 200 человек — представители власти и образовательных учреждений, активисты, ветераны и эксперты.

Участники подвели итоги движения и Международного волонтёрского корпуса и представили планы развития патриотического воспитания в Пермском крае. Также в течение дня прошли мастер-классы, нетворкинг, работали образовательные площадки по таким направлениям, как «Мастер», «Лидер» и «Доброволец».

Одним из событий форума стало награждение. Так, по итогам года пермская школа №42 стала лучшим школьным отрядом, а Соликамский округ — лучшим муниципальным отрядом. Представители муниципальных отделений Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы», АНО «Центр развития и поддержки социальных инициатив «ВМЕСТЕ», члены Пермского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» были награждены благодарностями за активную работу, сохранение исторической памяти и гражданско-патриотическое воспитание молодёжи.

Благодарственное письмо от заместителя председателя правительства Пермского края, министра промышленности и торговли региона Алексея Чибисова получил Региональный штаб волонтёров Победы. Также ему был вручён памятный знак — герб Перми от председателя Пермской городской думы Дмитрия Малютина.

Форум прошёл при поддержке Ресурсного центра добровольчества Пермского края и Дома молодёжи. 28 октября, в честь 10-летия «Волонтёров Победы», в знак уважения к добровольческому движению пермская телебашня на несколько часов окрасилась в синий цвет.

