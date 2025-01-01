В Мотовилихинском районе Перми выделили участок под новую спортплощадку Она появится на Висиме Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Мотовилихинском районе Перми выбран участок для возведения современной спортивной площадки. Она будет расположена напротив дома № 27 на ул. Восходящей в м/р Висим. Об этом сообщили в городском департаменте земельных отношений.

Площадь выделенного участка составляет 858 кв. м. Он предназначен для спортивных целей и передан в постоянное пользование МАУ «Городской спортивно-культурный комплекс», который подчиняется комитету по физической культуре и спорту администрации Перми.

На данный момент территория не благоустроена. После завершения подготовительных работ здесь планируется создать современную спортивную площадку для местных жителей.

