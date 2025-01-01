Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Пермском крае стартовал региональный этап фестиваля «Театральное Приволжье» Регион традиционно входит в число лидеров окружного фестиваля Поделиться Твитнуть

В Пермском крае проходит первый этап окружного фестиваля-конкурса детских и молодёжных театров «Театральное Приволжье». До 15 ноября самодеятельные театральные коллективы могут подать заявку на участие. Для этого необходимо пройти регистрацию на официальном сайте фестиваля, заполнить все поля анкеты участника и загрузить видеозапись конкурсного спектакля.

Фестиваль проходит с 2019 года. В нём два конкурса: «Детские театральные коллективы и студии» (возраст участников — 6-17 лет) и «Молодёжные театральные коллективы и студии» (возраст участников — 18-35 лет). Важная деталь: театральные коллективы при профильных учебных заведениях (театральных колледжах, институтах культуры и т.д.) участвовать в конкурсе не могут.

После окончания регистрации начнётся региональный конкурс, который продлится до конца декабря. Два лучших спектакля (молодёжный и детский) станут участниками окружного этапа, то есть выйдут в финал, где будут соревноваться 28 театров из 14 регионов Приволжья.

«Театральное Приволжье» — самый массовый детский театральный фестиваль в России и один из самых больших в мире: ежегодно в региональных этапах всех республик, краёв и областей ПФО принимают участие до 500 коллективов, а количество участников достигает 7 тыс. человек.

Пермский край традиционно активен в этом фестивале, который на всех этапах поддерживает Министерство культуры Пермского края. В финал «Театрального Приволжья» в разные годы выходили Пермский молодёжный театр (ПГНИУ), театр-студия «КОД» (Дворец детского (юношеского) творчества, Пермь), театральная студия «Овация» (Соликамск), театр танца New vision, театральная студия «Туки-Луки» при одноимённом театре кукол, театральная студия «Оперение. Соль» (ПДНТ «Губерния»), Детская театральная студия «Балаганчик» (п. Яйва), театральная школа «Пилигрим»; а театр-студия «Мы» (Пермский авиационный техникум им. Швецова) под руководством Ирины Килуниной и авторский театр «17-я скрипка» (ПНИПУ) под руководством Юлии Артемьевой становились финалистами дважды!

В 2021 году «17-я скрипка» стала настоящей сенсацией и героем фестиваля: спектакль «Корова» по рассказам Андрея Платонова получил Гран-при как лучший спектакль конкурса, Юлия Артемьева стала лучшим режиссёром, а Милена Колесникова — лучшей актрисой.

На следующий год финал «Театрального Приволжья» прошёл в Пермском крае.

Побеждали в большом конкурсе и другие прикамские коллективы — театр-студия «Мы» и детская театральная студия «Оперение. Соль».

Окружной этап фестиваля сезона 2025/26 стартует в январе 2026 года. В марте 2026 года будут определены победители нынешнего сезона.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.