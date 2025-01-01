В третьем квартале в Прикамье выдано потребкредитов на 14,7 млрд рублей Это почти вполовину меньше, чем год назад Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Национального бюро кредитных историй, в третьем квартале 2025 года в Пермском крае объём выданных потребительских кредитов составил 14,7 млрд руб., что на 45,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В третьем квартале 2024 года этот показатель составлял 27,1 млрд руб.

Наибольший объём потребительских кредитов в регионах России в третьем квартале 2025 года был зафиксирован в Москве (119,2 млрд руб.), Московской области (75,9 млрд руб.), Санкт-Петербурге (42,4 млрд руб.), Тюменской области (включая ХМАО и ЯНАО) (37,1 млрд руб.) и Краснодарском крае (32,7 млрд руб.).

Наиболее значительное снижение объёма выданных потребительских кредитов отмечено в Ростовской (-54,2%), Омской (-52,6%) и Кемеровской (-51,1%) областях, а также в Ставропольском крае (-50%) и Республике Башкортостан (-48,8%).

Объем потребительских кредитов, выданных в третьем квартале текущего года, значительно меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Банки пока не готовы значительно увеличивать риски. Регулятор продолжает придерживаться жесткой денежно-кредитной политики, направленной на охлаждение кредитного рынка. В связи с этим кредиторы предпочитают работать с заемщиками, имеющими хорошую кредитную историю и показатель долговой нагрузки (ПДН) не более 50%.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.