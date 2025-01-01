Прокуратура добилась обеспечения детей в Прикамье бесплатными лекарствами Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

В ходе мониторинга соблюдения законодательства в сфере здравоохранения прокуратура Очёрского района Прикамья выявила системные нарушения, касающиеся порядка обеспечения детей лекарственными препаратами. Установлено, что в местном медучреждении, несмотря на наличие законных оснований, не осуществлялась выдача рецептов на бесплатные медикаменты.

По результатам проведенной проверки в адрес главного врача больницы было направлено официальное представление с требованием устранить выявленные нарушения. После этого медицинское учреждение возобновила выдачу лекарств по бесплатным рецептам для детей. сообщает пресс-служба надзорного органа.

Таким образом, прокуратура восстановила право несовершеннолетних на бесплатное обеспечение лекарственными средствами.

