В Перми 4 ноября парковки в центре будут бесплатными 2 и 3 ноября будет отменена необходимость плата за паркинг в границах нескольких тарифных зон

Константин Долгановский

Как сообщили в Пермской дирекции дорожного движения, в предпраздничные и праздничные дни, посвящённые Дню народного единства, изменится режим работы платных парковок в столице Прикамья.

В частности, 1 ноября все парковки будут работать в обычном режиме рабочих дней, а 2 и 3 ноября будет отменена необходимость плата за паркинг в границах тарифных зон 101, 102, 103, 201, 301. При этом парковки в границах тарифных зон 202 и 302 останутся работать в обычном режиме — круглосуточно.

Единственный день, когда все парковки будут для автомобилистов бесплатными — 4 ноября. Затем они начнут работать в обычном режиме.

Отметим, как правило, все парковки в центре Перми становятся бесплатными в выходные и праздничные дни. В остальное же время автомобилисты должны оплачивать занятое место в зависимости от тарифной зоны и количества времени, которое занимает их авто.

