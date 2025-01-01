Следователи устанавливают причины гибели мужчины на пожаре в Прикамье Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В Чернушинском округе Пермского края следователи проводят проверку по факту обнаружения тела мужчины после пожара. Оно было найдено в частном доме в с. Рябки 28 октября. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении.

В МЧС уточнили, что сообщение о возгорании в многоквартирном доме на ул. Молодёжной поступило в 17:36. На место происшествия были направлены 13 пожарных и 5 единиц техники.

По прибытии пожарных выяснилось, что горит веранда и кровля двухквартирного дома. В ходе тушения огнеборцы обнаружили тело мужчины. Общая площадь пожара составила 160 кв. м.

Пожар был ликвидирован в 18:08. Женщина, проживающая в одной из квартир, самостоятельно эвакуировалась через окно, получив термические ожоги. Она также предупредила соседей о пожаре.

