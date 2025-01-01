На руднике в Пермском крае временно остановили горные работы из-за угрозы обрушения Основная деятельность рудника будет продолжена Поделиться Твитнуть

УФССП России по Пермскому краю

В Березниках Пермского края на предприятии «ЕвроХим — Усольский калийный комбинат» суд временно приостановил горные работы на опасном производственном объекте. Проверка Ростехнадзора выявила, что на одном из участков добычи горной массы используется метод крепления кровли, не обеспечивающий устойчивость выработки. Были обнаружены обрушения, вывалы горных пород и трещины, разрушающие целики.

Из-за выявленных нарушений, которые создают угрозу жизни и здоровью людей, суд признал предприятие виновным в нарушении требований промышленной безопасности и постановил приостановить горные работы на проблемном участке на 30 суток. Исполнительный документ поступил в отдел судебных приставов по городу Березники и Усольскому району ГУФССП России по Пермскому краю.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, для исполнения решения суда судебные приставы спустились под землю. Соблюдая все меры предосторожности, они добрались до спорной горной выработки. За лентой «проход запрещён» они зафиксировали отсутствие оборудования и производственных процессов. После составления акта о проведении исполнительных действий представитель предприятия получил процессуальные документы, включая предупреждения об административной и уголовной ответственности за неисполнение законных требований судебного пристава и решения суда.

Основная деятельность рудника будет продолжена. Судебные приставы будут следить за тем, чтобы работы не велись на указанном в исполнительном документе участке.

