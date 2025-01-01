Пермская поликлиника за 2,2 млн рублей арендует автомобиль бизнес-класса Он необходим для перевозки пассажиров Поделиться Твитнуть

Фото: ГБУЗ ПК «Городская клиническая поликлиника города Перми»

Городская клиническая поликлиника объявила торги на предоставление услуги по перевозке пассажиров на автомобиле бизнес-класса с водителем. Тендерная документация опубликована на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, легковой седан должен быть не старше пяти лет, иметь двигатель мощностью 170-200 л.с., систему кондиционирования или климат-контроль, пять посадочных мест и четыре двери. Планируется, что авто будет курсировать ежедневно по рабочим дням, но ТС могут привлечь к работе в выходные и праздничные дни. При ДТП и поломках подрядчику необходимо в течение часа заменить повреждённый автомобиль.





Кроме того, водителю машины бизнес-класса нужно иметь трёхлетний стаж вождения, опрятный внешний вид, свободно ориентироваться в городе и крае.





Срок оказания услуг — с 1 января по 31 декабря 2026 года. Начальная (максимальная) цена контракта — 2,2 млн руб. Контракт должен быть исполнен до 28 февраля 2027 года.





Заявки принимаются до 7 ноября, итоги подведут 11 ноября 2025 года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.