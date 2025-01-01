Пермский край лидирует в России по росту цен на антидепрессанты Их стоимость за год поднялась на 22% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова сообщила, что в России за последний год наблюдался рост цен на антидепрессанты. В среднем по стране этот показатель составил около 5%. Однако в некоторых регионах динамика была более выраженной. Так, наибольший рост цен был зафиксирован в Пермском крае, где он составил 22%, и в Свердловской области, где цены увеличились на 15%. Об этом пишет ТАСС.

В Красноярском крае, Новосибирской и Ростовской областях рост составил 6%, в Москве и Московской области — 5%, в Башкирии — 3%, а в Краснодарском крае — всего 1%.

В то же время в некоторых регионах цены на антидепрессанты снизились. В Тюменской области они уменьшились на 6%, а в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — на 5%.

Мария Долгова объяснила, что рост цен на антидепрессанты обусловлен рядом факторов. Среди них — тип препарата, производитель, бренд, затраты на производство, логистику и транспортировку (основная статья расходов — топливо), поддержание IT-инфраструктуры, а также доступность лекарства в регионе.

Кроме того, цены зависят от формы препарата, дозировки и количества таблеток в упаковке. В последнее время фасовки многих препаратов увеличились, что также влияет на стоимость. Долгова также отметила, что ценовая политика различных аптечных сетей играет свою роль в формировании цен на антидепрессанты.

