В Приволжском федеральном округе стартовал проект #МУЗЫКАВМЕСТЕ

Пресс-служба правительства Пермского края

В Приволжском федеральном округе с песни «Течёт река Волга» стартовал проект Тимура Ведерникова #МУЗЫКАВМЕСТЕ «Песни Великой Страны. С любовью из Приволжья». При подготовке команда проекта посетила все 14 регионов ПФО, участниками стали 400 исполнителей и творческих коллективов округа.

Песню «Течет река Волга» исполняли и известные, и начинающие артисты, в их числе — народный артист Республики Марий Эл Михаил Мосунов, солист фолк-группы «САДко», заслуженный артист Республики Мордовия Александр Бардин, советский и российский рок-музыкант и автор песен, продюсер, лидер группы «Парк Горького» Алексей Белов, советская и российская певица, заслуженная артистка РФ Ольга Кормухина. Среди творческих коллективов — русский народный хор «Душа России», государственный камерный хор Республики Татарстан, творческий коллектив музыкантов-виртуозов «Волга-фолк Бэнд».

В записи клипа также приняли участие певица Людмила Заретдинова и музыкант Игорь Федотов из Пермского края.

«Эта песня, она не просто любима, она одна из главных в жизни. Песня, которую я знаю, люблю и пою с детства. Её пели мои родители, мои друзья. Она пробуждает самые светлые и, как не странно, очень патриотические чувства. А если говорить о проекте в целом, пожалуй, это один из лучших музыкальных проектов, объединяющих страну. И мы с Алексеем Беловым очень рады и гордимся тем, что в нём поучаствовали. Надеемся, что у проекта будет долгое и интересное продолжение», — рассказала Ольга Кормухина.

Все видеоролики будут доступны на страницах проекта #МУЗЫКАВМЕСТЕ. Премьеру первого ролика можно также посмотреть в соцсетях правительства Пермского края в Max и ВКонтакте.

Проект реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, аппарата полномочного представителя президента РФ в ПФО и Игоря Комарова, а также проекта «ДНК России».

