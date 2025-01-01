Шансы найти высокооплачиваемую работу пермяки оценивают на два с плюсом Показатель снизился на 3% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Жители Перми оценили доступность высокооплачиваемой работы на 2,48 балла (по пятибалльной шкале). В 2024 и 2022 годах этот показатель составлял 2,56 балла, что свидетельствует о снижении на 3% за год. Об этом сообщает SuperJob.

Среди крупных городов России самые высокие оценки в 2025 году наблюдаются в Москве (2,92 балла), Казани (2,69 балла) и Санкт-Петербурге (2,64 балла), а самые низкие — в Волгограде (2,18 балла), Омске (2,2 балла) и Самаре (2,36 балла).

За последние три года наибольший рост оценок зафиксирован в Краснодаре (+20%), Нижнем Новгороде и Волгограде (+15% каждый), а также в Уфе (+13%).

За последний год оценки доступности трудоустройства снизились в 10 из 16 крупных городов, но изменения были незначительными (от 2 до 8%). Рост оценок отмечен в Воронеже и Краснодаре (+4% каждый), а также в Нижнем Новгороде (+3%).

Аналитики отмечают, что ситуация на рынке труда изменилась: количество вакансий в России в целом сократилось на 16%, а количество резюме увеличилось на 18%. Уровень безработицы остаётся низким (2,1%, по данным на август 2025 года). Динамика оценок жителей отражает изменения в сегменте качественных и хорошо оплачиваемых рабочих мест. Открытие IT-хаба или современного производства повысит эти оценки, в то время как увеличение числа вакансий курьеров на этот показатель не повлияет.

