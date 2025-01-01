Пермский телеканал попал в пятёрку лидеров в России по охвату новостями В исследовании участвовали 67 крупных городов Поделиться Твитнуть

Фото: ТК "Рифей"

Телеканал «Рифей-ТВ» оказался в числе лучших городских телеканалов страны по охвату аудитории новостными программами. По результатам исследования, проведённого независимой компанией MediaHills в третьем квартале 2025 года, «Рифей-ТВ» занял пятое место в рейтинге, охватывая 31% жителей Перми.

Анна Климова, генеральный директор телекомпании, отметила, что городские новости, обзоры событий в России и мире составляют основу эфира.: «Утренняя программа «Новый день» помогает пермякам настроиться на новый день, а «Вечер на Рифее» подводит итоги дня. Благодаря этому наш зритель всегда в курсе всех значимых новостей».

Охват новостей определяется как процент населения старше 4 лет, которое хотя бы раз в месяц смотрит новостные передачи данного телеканала. Исследование проводилось компанией MediaHills с 1 января по 30 сентября 2025 года.

В исследовании участвовали 67 крупных городов России, где телеканалы получили право вещать в кабельных сетях на «22 кнопке».

