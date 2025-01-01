В Перми готовятся к запуску ультрафиолетового обеззараживания сточных вод Станция УФО внедряется в соответствии с новыми природоохранными требованиями Поделиться Твитнуть

ООО «Новогор-Прикамье»

На биологических очистных сооружениях Перми завершается строительство станции ультрафиолетового обеззараживания (УФО). Это один из ключевых экологических проектов компании «Новогор-Прикамье», в который было вложено почти 1 млрд руб. На объекте сейчас завершается подключение систем управления и электроснабжения, сообщили в пресс-службе компании.

В ближайшие месяцы будут проведены пусконаладочные работы. После этого все очищенные сточные воды постепенно начнут обрабатывать ультрафиолетом.

Как отметили в «Новогор-Прикамье», технология ультрафиолетового облучения очищенных сточных вод для их обеззараживания является эффективной, безопасной для человека и окружающей среды, стабильной и управляемой. Она внедрена в соответствии с новыми природоохранными требованиями, чтобы исключить попадание хлорорганических соединений в Воткинское водохранилище. Эта технология полностью соответствует требованиям действующего природоохранного законодательства и относится к наилучшим доступным технологиям. В настоящее время в России эксплуатируется более ста систем УФО сточных вод на городских очистных сооружениях и промышленных предприятиях.

Параллельно со строительством станции УФО были реконструированы два канала для очищенных стоков и возведены камеры с запорной арматурой. Через новые камеры поток сточных вод будет поступать на станцию ультрафиолетового обеззараживания, а затем, после обработки, сбрасываться в Каму.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.