Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми состоится российская премьера сказочного киноблокбастера На событие приедут Александр Войтинский и Светлана Ходченкова

В роли Яги Светлана Ходченкова

Пермская синематека

В Перми пройдёт всероссийская премьера фэнтези-комедии «Яга на нашу голову» (6+). Об этом «Новому компаньону» рассказали в «Пермской синематеке». Событие состоится на неделю раньше общероссийского релиза фильма.

Премьера запланирована на 5 ноября. В 18:00 в «Кристалле» состоится фан-встреча с командой фильма: в Пермь прибудут режиссёр Александр Войтинский, актриса Светлана Ходченкова и юная актриса Виола Антонова.

Премьерные показы начнутся в 19:00 и 19:15. В «Пермской синематеке» премьеру называют «главным сказочным событием ноября». В фильме рассказывается о том, как, потеряв свою ступу, Баба-Яга вынуждена скрываться среди людей и работать няней. С помощью своего воспитанника Пети ей предстоит одолеть Кощея и вернуться в свой волшебный мир.

В российский прокат фильм выходит 13 ноября.

