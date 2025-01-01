Мэрия Перми отозвала иск к владельцам здания бывшей «Велты» Поделиться Твитнуть

фото из Государственного архива Пермского края

Департамент земельных отношений администрации Перми отозвал иск, предъявленный индивидуальному предпринимателю Абдусалиму Каландарову, а также ООО «Дом Строй» и ООО «Вэрт». Это решение было принято в связи с добровольным устранением нецелевого использования земельного участка, на котором расположено бывшее административное здание завода «Велта» по адресу ул. Героев Хасана, 105. Об этом сообщается в решении суда о прекращении производства по делу, опубликованном на сайте электронного правосудия. На публикацию первым обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье».

Напомним, что в июне 2025 года администрация Перми обратилась в суд с требованием пресечь нецелевое использование здания, которое ранее сдавалось в аренду под офисные и торговые помещения.

«Велта» — это пермская машиностроительная компания, основанная на базе Владимирского патефонного завода, который был эвакуирован в Пермь. В 1957 году предприятие прекратило выпуск патефонов и начало производить велосипеды, а затем и комплектующие для автомобильной промышленности. С 1991 года завод получил название «Велта». В 2006 году завод был ликвидирован из-за финансовых и имущественных сложностей. Бывшие сотрудники «Велты» организовали новое велосипедное предприятие под названием «Форвард» (Forward).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.