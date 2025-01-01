Оборот общепита в Пермском крае за год вырос на 0,5% Объём розничной торговли в целом увеличился на 1,3% Поделиться Твитнуть

Андрей Чунтомов

В Пермском крае с января по сентябрь 2025 года объём розничной торговли достиг 660,6 млрд руб., что в сопоставимых ценах на 1,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Пермьстат.

В структуре розничной торговли края доля непродовольственных товаров за первые девять месяцев 2025 года составила 50,9%, в то время как пищевые продукты, включая напитки и табачные изделия, заняли 49,1%.

Розничная торговля в регионе в основном осуществлялась через торговые организации и индивидуальных предпринимателей, не работающих на рынках (98,5%). Доля продаж на розничных рынках и ярмарках составила лишь 1,5%.

Оборот предприятий общественного питания в Пермском крае за этот период достиг 38,8 млрд руб., что на 0,5% превышает уровень прошлого года (в сопоставимых ценах).

На 1 октября 2025 года товарные запасы в розничной торговле края составили 51,8 млрд руб., что эквивалентно 40 дням торговли.

