Пермячку отправили в колонию за истязание несовершеннолетнего сына

В Пермском крае суд вынес решение по делу 34-летней женщины, которая обвинялась в систематическом избиении своего сына. Собранные Следственным комитетом Пермского края доказательства оказались достаточными для вынесения обвинительного приговора.

Согласно материалам дела, женщина на протяжении длительного времени жестоко обращалась с несовершеннолетним сыном, используя для этого не только руки, но и различные бытовые предметы. При этом ранее она уже была судима за подобное преступление, но тогда наказание не было связано с лишением свободы, что позволило ей продолжить противоправные действия.

Суд приговорил женщину к четырём годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. На данный момент ребёнок изъят из семьи, а органы профилактики получили представление о необходимости устранения причин и условий, которые способствовали совершению преступления.

Приговор пока не вступил в законную силу.

