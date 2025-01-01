Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми будет показан экспонат из крупнейшей коллекции современного искусства Тотальную инсталляцию Романа Сакина можно будет увидеть в Центре городской культуры Поделиться Твитнуть

Фото: Центр городской культуры

В Центре городской культуры в Перми 6 ноября откроется выставка, основанная на коллекции Антона Козлова — крупнейшего собирателя современного искусства в России. «Новый компаньон» писал о нём в декабре 2024 года в связи с большой экспозицией в Ельцин-центре в Екатеринбурге. Тогда коллекционер поделился желанием показывать свою коллекцию в разных городах, в том числе в Перми.

Сейчас это желание реализуется. Правда, на выставке всего один экспонат, но это — тотальная инсталляция, которая займёт всё выставочное пространство на первом этаже ЦГК.

Тотальная инсталляция Романа Сакина «Афинская школа» (0+) была создана в 2015 году, но, по мнению коллекционера, в текущий исторический момент произведение приобретает особую актуальность: общество переживает период стремительных перемен, не позволяющий искать поддержки в мыслях о будущем — оно остается туманным и незримым. В такие моменты человеку свойственно опираться на представление о «золотом веке» человечества, основанном на безусловных ценностях и высоких принципах гуманизма.

Художник, наследующий традициям московской концептуальной школы, каждый свой проект реализует как сложносочиненную систему, в которую оказываются включены продуманный визуальный ряд и подробно разработанное повествование. В эту авторскую систему художник вовлекает зрителя, который, шаг за шагом узнавая правила «Афинской школы», проживает собственный опыт возвращения к «золотому веку».

Инсталляция «Афинская школа» — это мистификация, представляющая авторскую реконструкцию филиала Афинской школы, воссозданную в трёх комнатах: учебном классе, столовой и спальне. Подобно платоновской Академии в Древней Греции школа Романа Сакина предполагает полное погружение студентов в учебный процесс, частью которого становятся не только занятия, но и трапеза, совместный труд, прогулка и даже тихий час.

Вместо ожидаемых традиционных парт здесь используют песочницы, где можно устанавливать пространственные схемы. На стенах — таблицы с основными формулами учения. В столовой на столе — оставленные учениками после обеда в тарелках скульптуры из костей. На стенах — прекрасные образцы новой античности. В спальне — мистический розыгрыш учеников, которые во время «тихого часа» оставили вместо себя взлетающие с кроватей привидения, сделанные из простыней.

Роман Сакин — российский современный художник, проекты которого соединяют современное искусство, науку и историю практик совершенствования души и тела. Такое сочетание лежит в основе куроспатии — основанной художником науки о психологии восприятия пространства человеком. В 2009 году был номинирован на премию имени Кандинского в номинации «Проект года» с работой «Лес», в 2012 году — с работой «Мастер 3-го разряда», в 2021 году — с проектом «Измерительные системы».

Работы Сакина находятся в крупных частных и музейных собраниях, в том числе в Государственной Третьяковской галерее, Московском музее современного искусства, Музее АРТ4, коллекции Антона Козлова.

Коллекция Антона Козлова, формирование которой началось весной 2019 года, представляет историю развития советского нонконформизма и современного российского искусства, охватывая период с 1957 года по настоящее время. На сегодняшний день коллекция насчитывает более тысячи работ, представляющих творчество порядка ста авторов, среди которых есть как признанные во всем мире художники, так и находящиеся в начале творческого пути.

Выставка "Афинская школа" будет работать до 21 декабря.

