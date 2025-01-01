В Прикамье начались запланированные на 2026 год комплексные кадастровые работы Поделиться Твитнуть

В 2026 году в Пермском крае должны пройти комплексные кадастровые работы (ККР), охватывающие 800 кадастровых кварталов площадью более 11 тыс. га в 41 муниципальном образовании. На данный момент, благодаря финансированию из регионального бюджета, работы уже выполняются в 34 муниципальных образованиях, затрагивая 332 кадастровых квартала. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Результаты уточнений перед утверждением обсуждаются на согласительных комиссиях, где граждане могут ознакомиться с местоположением своих земельных участков. В случае несогласия они могут представить возражения, что позволяет урегулировать земельные споры.

Информацию о ходе ККР, расписании работ и заседаниях согласительных комиссий можно получить на официальных сайтах органов местного самоуправления, Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края, Росреестра.

Следует отметить, что весь процесс проводится бесплатно за счёт бюджета, и собственникам не требуется дополнительных расходов.

Комплексные кадастровые работы позволят жителям через муниципалитеты оформить документы должным образом и зарегистрировать право собственности для дальнейшего распоряжения имуществом, напомнили в минимущества.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.