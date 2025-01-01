В Пермском крае простятся с погибшим на СВО стрелком Сергеем Чугайновым Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Пермском крае пройдёт церемония прощания с Сергеем Чугайновым, стрелком, который погиб после ранения в ходе специальной военной операции.

По информации администрации Косинского муниципального округа, 52-летний Сергей Чугайнов заключил контракт о службе в январе 2025 года. В рамках специальной военной операции он исполнял обязанности стрелка в звании рядового.

Летом 2025 года Сергей Чугайнов получил ранение и был доставлен в госпиталь. 17 июня он ушёл из жизни. Прощание с ним состоится в его родном округе.

Церемония прощания пройдёт в д. Денино, ул.Центральная, 8. Начнётся она в 10:00 29 октября. В 13:00 того же дня состоится траурный митинг.

Власти выразили соболезнование родным и близким военнослужащего.

