Анастасия Селиверстова В Перми собрали гуманитарную помощь для детей Северодонецка В сборе приняли участие 32 детсада и школы

Педагоги, учащиеся и их родители из 32 школ и детских садов Перми собрали гуманитарную помощь для школы №15 в Северодонецке. Сбор проходил в рамках благотворительной акции «Вместе», которая направлена на поддержку образовательных учреждений в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Участники акции собрали канцтовары, методические пособия, инвентарь, игры и игрушки. На данный момент все собранное находится в пути в Северодонецк.

В акции приняли участие детские сады «Конструктор успеха», «Лидер», «Талантика», №103, №120 и другие. Помимо детсадов в сборе активно участвовали и пермские школы: №2, №24, №28, «Экошкола», школа дизайна «Точка» и др.

Отметим, что благотворительная акция «Вместе» организована директорами школ и детских садов Перми при поддержке городского департамента образования. Команды образовательных учреждений оказывают не только гуманитарную, но и методическую помощь, обмениваются опытом и заключают соглашения о партнёрстве.

