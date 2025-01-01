В Перми расследуют смерть мужчины в квартире вышедшего на свободу каннибала Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, следователи расследуют смерть мужчины в Кировском районе краевого центра.

Официально известно, что 28 октября 2025 года в одной из квартир на ул. Маршала Рыбалко в Перми было обнаружено тело мужчины 1955 г. р.

На месте происшествия проведён осмотр, назначена судебно-медицинская экспертиза для выяснения причины смерти. Очевидцы опрашиваются. По итогам проверки будет принято процессуальное решение, заявили в ведомстве.

Ранее ряд СМИ сообщил, что тело мужчины было обнаружено в квартире Михаила Малышева, отсидевшего 23 года в колонии за убийства и каннибализм. Малышев был освобождён три года назад.

По информации изданий, к Малышеву приходил мужчина 70 лет из соседнего подъезда. Вместе они распивали спиртные напитки. Отмечается, что «скорую помощь» и полицию вызвал сам Михаил Малышев.

