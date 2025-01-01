ИИ и эксперты представили топ-15 ресторанов Перми Торжественная церемония оглашения победителей состоялась 28 октября Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

Сервис «Яндекс Еда» представил ресторанный гид Ultima Guide по Перми, созданный с использованием искусственного интеллекта. В список лучших заведений краевого центра вошли 15 ресторанов, выбранных на основе голосования экспертов и пользователей сервиса. Торжественная церемония оглашения победителей состоялась 28 октября в Екатеринбурге.

На первом этапе отбора ИИ проанализировал почти три тысячи заведений в Перми, Екатеринбурге и Челябинске. Чтобы попасть в лонг-лист своего региона, заведения должны были соответствовать более чем 100 критериям, таким как популярность, наличие хороших отзывов и отсутствие сетевого формата. Подключение к доставке не было обязательным условием.

На втором этапе эксперты и пользователи оценивали меню, дизайн и атмосферу ресторанов. В состав жюри вошли рестораторы, шеф-повара, гастрокритики, журналисты и популярные блогеры. Основными критериями оценки были качество блюд и их вкусовые характеристики.

В итоге 15 ресторанов, набравших наибольшее количество голосов, вошли в гастрономический гид по Перми.

Вот список этих ресторанов: «Мимино»; «РисЛапша»; «Сицилийцы»; «Тяньгоу»; «Чоскыт керку»; «Экспедиция»; Curtiss; Madame Zhu; Meduza; Nolan; Pizza Pasta; Rob Roy; Toropomodoro; Umami Katiko; Usagi.

фото сервиса «Яндекс Еда»

Первый гид Ultima Guide был создан в Москве в 2023 году и теперь охватывает девять крупных городов России, включая Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Нижний Новгород и Красноярск, а также Узбекистан и Казахстан. Путеводитель доступен на русском, английском и китайском языках, что делает его полезным как для местных жителей, так и для туристов.

