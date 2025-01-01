Дума Перми утвердила внешний вид некапитальных автомоек Владельцы обязаны привести свои объекты в соответствие с новыми правилами к 2027 году Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Внесены изменения в Правила благоустройства Перми, касающиеся внешнего вида временных автомоек. Новые правила начнут действовать с 1 марта 2026 года. Обновленные нормы утвердили 28 октября депутаты Пермской городской думы.

Согласно новым требованиям, допускаются три типа некапитальных автомоек , каждый из которых имеет свои особенности в оформлении. Владелец автомойки может выбрать подходящий тип по своему усмотрению.

Основные параметры автомоек включают длину от 8 до 25 метров, ширину от 6 до 15 метров и высоту не более 6 метров. Эти размеры были определены с учетом минимального объёма необходимого оборудования, количества людей, которые могут одновременно находиться внутри, последовательности технологических процессов и расстояний для безопасного передвижения транспорта и размещения оборудования.

Владельцы временных автомоек обязаны привести свои объекты в соответствие с новыми правилами до 1 января 2027 года.

