На проект капремонта пермского парка «Счастье есть» власти выделили 3,5 млн рублей

Муниципальное казённое учреждение «Пермблагоустройство» объявило конкурс на создание проекта капитального ремонта парка культуры и отдыха «Счастье есть» в Кировском районе краевого центра. Информация появилась на портале госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 3 млн 539,7 тыс. руб.

Согласно техническому заданию, исполнитель обязан подготовить полный комплект проектной документации для будущего благоустройства территории. Проект реконструкции предусматривает комплексное обновление всего парка. В него входят обустройство новых игровых и спортивных площадок, прокладка прогулочных дорожек, установка малых архитектурных форм, полная замена системы освещения и системы видеонаблюдения. Подрядчик также должен обновить существующее озеленение, установить новые ограждения, калитки и входные группы.

Работы планируется начать 15 декабря 2025 года и завершить к 10 июля 2026 года.

