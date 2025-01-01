В Прикамье скончался ветеран Великой Отечественной войны Александр Зырянов Ему был 101 год Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Власти Пермского муниципального округа с прискорбием сообщили, что ушёл из жизни ещё один герой Великой Отечественной войны. В возрасте 101 года скончался Александр Алексеевич Зырянов, житель д. Шуваята во Фроловском сельском поселении. Во вторник, 28 октября, состоялись его похороны.

Александр Алексеевич начал свой боевой путь в юном возрасте: в 17 лет его призвали на фронт. Через год он стал пулемётчиком. Прошёл всю Великую Отечественную войну и после этого участвовал в Маньчжурском походе Красной Армии на Дальнем Востоке в качестве артиллериста.

После победы над Японией Александр вернулся к мирной жизни. Переехал в д. Замараево Пермского округа, где женился и создал семью. Вместе с супругой они вырастили четверых детей, 11 внуков и 12 правнуков — настоящий подвиг!

Администрация и Совет ветеранов Пермского муниципального округа выражают искренние соболезнования родным и близким Александра Зырянова.

