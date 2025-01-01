МВД проводит проверку после жестокого избиения девочки в центре Перми Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Сотрудники Управления МВД по Перми начали расследование инцидента, произошедшего возле ЦУМа. В присутствии толпы подростков была жестоко избита девочка. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на краевое ГУ МВД.

Инцидент произошёл в конце октября 2025 года. Видеозапись, запечатлевшая происходящее, быстро распространилась в социальных сетях. На кадрах видно, как группа детей наблюдает за избиением девочки, а затем все с криками разбегаются в разные стороны. В телеграм-каналах появилась информация о возможной причастности бывшего парня пострадавшей школьницы к этому происшествию.

Сайт обратился в краевую полицию за комментарием. В ведомстве сообщили, что информация об инциденте поступила из медицинского учреждения. «В отдел полиции № 6 Управления МВД России по г. Перми поступило сообщение о травме девочки-подростка. Полиция начала проверку по данному факту», — сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.

В настоящее время правоохранительные органы продолжают устанавливать личности участников происшествия и выясняют все обстоятельства случившегося.

